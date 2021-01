Gevaarlijke oprit naar A12 in Meise gaat (voorlopig) dicht

Vorig jaar in november werd een 17-jarige fietser gegrepen door een auto die de oprit opkwam. Omdat die oprit vrij kort is, moeten autobestuurders hun gaspedaal serieus induwen. De jongen was even kritiek, maar is intussen aan de beterhand. Het is meteen ook de redenen om de oprit te sluiten, zegt burgemeester van Meise Gerda Van den Brande (N-VA).

De gemeente bekijkt nu samen met het Agentschap Wegen en Verkeer wanneer het een proefproject met een sluiting van drie maanden kan starten. “Vorig jaar zijn er verkeerstellingen gebeurd, ook voor corona. Daaruit blijkt dat het mogelijk moet zijn. Het zal sowieso een beetje een aanpassing vragen van de mensen, een soort gewoontetraining. De verkeerslichten in het dorp van Wolvertem aan de oprit van de A12 zullen sowieso wel aangepast worden om de verkeersstromen beter te geleiden', zegt de burgemeester.