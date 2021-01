Gevangene die cipier aanviel met schaar in Gentse gevangenis aangehouden voor moordpoging

De gevangene verwondde een vrouwelijke cipier met een schaar. Dat gebeurde rond half 9 's morgens in de werkplaats van de Gentse gevangenis. De cipier liep ernstige verwondingen op. Een andere cipier kon de dader overmeesteren. De gevangene is een man van 39 die in de gevangenis zat voor terrorisme. Nu is hij dus aangehouden voor poging tot moord.