Helft van de Limburgse ondernemers verwacht een beter 2021 ondanks veel onzekerheid

Ook in de vooruitzichten voor de komende maanden zijn er grote verschillen. Vooral de bouwsector doet het goed, daar wordt voor het eerst in een jaar een lichte groei verwacht (+1,1). De handelaars geloven niet in een beter eerste kwartaal. Ook de grootste bedrijven denken het weer goed te doen en zij zijn ook de enige die verwachten hun uitvoer naar het buitenland in stand te kunnen houden. Ook niet onbelangrijk is dat veel bedrijven met meer dan 20 werknemers denken dat ze binnenkort meer personeel zullen nodig hebben. Globaal is ook 1 op de 2 Limburgse bedrijven ervan overtuigd dat 2021 beter zal worden dan 2020.