Explosiegevaar bij heraanleg dorpskern Rieme: "Indien nodig worden bewoners gëevacueerd naar een hotel."

In Rieme zal er de komende 2 jaar flink wat hinder zijn in de dorpskern. Negen straten krijgen binnenkort een nieuwe riolering met een gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater. Het wegdek wordt vernieuwd en de straat heraangelegd. Nu al zijn de water-, elektriciteits-, gas- en distributieleidingen vernieuwd waar dat nodig was.

Rieme werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd. Eén van die straten heet niet voor niets Bombardementstraat. Er kunnen tijdens werken in de zone tussen R4 en het kanaal nog niet ontplofte springtuigen gevonden worden. Daarom werd een gespecialiseerde firma ingeschakeld. Die voert detectie uit en benadert verdachte voorwerpen heel omzichtig. Pas als een zone veilig is, kan de aannemer daar starten.

De gemeente vraagt nu aan de bewoners zich in te schrijven op BE-alert. Zodat ze een waarschuwing kunnen krijgen als er evacuatie nodig is. "Met de huidige coronamaatregelen, kunnen we mensen niet vragen om even bij vrienden of familie in te trekken. We kunnen ze ook niet naar een sporthal sturen", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (NVA). "Vandaar dat we beroep zullen doen op hotels in de buurt om hen indien nodig naar daar te evacueren."