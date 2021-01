In Amerika bestormen ze het Capitool, in Wezembeek-Oppem verstoorden actievoerders vroeger de gemeenteraad

De beelden van de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers doet denken aan de woelige gemeenteraden in de faciliteitengemeenten rond Brussel. Jaren geleden was het niet zo uitzonderlijk dat actievoerders er de gemeenteraad kwamen verstoren. Een reporter van Radio 2 Vlaams-Brabant sprak daar vanmiddag over met Jan Walraet, die al tientallen jaren gemeenteraadslid is in de faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem.