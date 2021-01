Indonesië laat Abu Bakar Ba'asyir vervroegd vrij, ideoloog van moslimterreur en de man achter "Bali Bombings"

De Jemaah Islamiah groeide uit tot de lokale tak van het terreurnetwerk Al Qaeda en Ba'asyir stak zijn bewondering voor Osama Bin Laden niet onder stoelen of banken. In 2002 voerden leden van de Jemaah de beruchte zelfmoordaanslag uit op een discotheek in Kuta op het doorgaans hindoeïstische en bij toeristen erg populaire eiland Bali. Daarbij zijn 202 mensen vermoord, onder hen veel buitenlandse toeristen. De daders zijn veroordeeld en geëxecuteerd, maar de betrokkenheid van Ba'asyir werd wegens gebrek aan bewijs afgewezen door de rechters. Wel vloog hij in 2011 de cel in omdat hij een trainingskamp op Sumatra had opgericht. In 2014 riep Ba'asyir vanuit de gevangenis zijn trouw uit voor IS. De Jemaah is intussen wel grotendeels opgerold, maar er zijn tal van andere terreurgroepen actief geworden in Indonesië en de Filipijnen.