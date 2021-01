"Informele gesprekken over afzetting president Trump aan de gang", maar is dat grondwettelijk mogelijk?

Ondanks hardnekkige geruchten lijkt het toch weinig waarschijnlijk dat het 25e amendement zal worden ingeroepen, al is niks uitgesloten. "Dit is de ultieme stok achter de deur", zegt professor internationale politiek Bart Kerremans. "Ik kan me inbeelden dat meerdere leden van zijn kabinet vinden dat dit te ver is gegaan, dat ze dit niet meer willen ondersteunen."



"Pence gaat hier wel niet zomaar naar grijpen en hij heeft een meerderheid nodig, maar als je ziet wat er de afgelopen 24 uur is gebeurd in de Verenigde Staten is niks uitgesloten, alles is mogelijk."



Amerikakenner Jan Balliauw noemt het vierde artikel van het 25e amendement "een institutionele tijdbom". "Het is nog nooit gebruikt. In het begin van de Trumpperiode hebben een aantal kabinetsleden er wel over nagedacht, maar het niet gedaan, omdat het zulke verre consequenties heeft en hij is nog maar twee weken aan de macht." Ook onze correspondent Björn Soenens meent dat het niet zover zal komen. "Men gaat dit wellicht uitzweten."