Janice Wood, Amerikaanse in Zonhoven, herkent haar eigen land niet meer na bestorming Capitool

Dat de machtsoverdracht anders zou verlopen dan anders had Janice Wood wel verwacht, maar niet dit. “Niemand wist wat er precies zou gebeuren of wat hij zou doen. Er waren natuurlijk al de belachelijke rechtszaken die Trump heeft proberen aanspannen, maar dat is nog wat anders dan dit. Hij doet ook echt allemaal gekke dingen de laatste weken. Steeds meer mensen in de VS zeggen dat hij gewoon labiel is en niet meer in staat om nog twee weken het land te leiden.”