Joachim woont in Washington: “Donkerste dag in 200 jaar Amerikaanse geschiedenis”

Het was een woelige dag in Washington. Fanatieke aanhangers van president Trump stormden het Capitool binnen, het gebouw waar het Amerikaanse Congres is gehuisvest. Daar zou de overwinning van Joe Biden van de presidentsverkiezingen bekrachtigd worden. Meer dan vijftig betogers zijn gearresteerd, en volgens de politie vielen er vier doden in het tumult. De rust is intussen teruggekeerd, zegt Joachim Vandercasteelen: “De stad is aan het bekomen van wat er gebeurd is, want het is toch wel een heel bijzonder dag geweest. Ze spreken hier in Washington van de donkerste dag in de laatste 200 jaar van de Amerikaanse geschiedenis.”