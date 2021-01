Kelly Pfaff over "De Verhulstjes": "Persoonlijk zou ik niet opnieuw aan realityreeks deelnemen"

Vanaf vanavond is Vlaanderen een nieuwe realityreeks over een BV-familie rijker. Na het kasteel van de Planckaerts op één pakt VIER uit met "De Verhulstjes" over het gezin van mediafiguur Gert Verhulst. "Ik ga zeker kijken want het zijn zeer lieve en humoristische mensen. Ik denk dat dit allesbehalve saaie televisie zal opleveren", zegt Kelly Pfaff in "Start Je Dag". Jarenlang werd Kelly samen met haar familie gevolgd voor de reeks "De Pfaffs" op VTM. Heeft ze als ervaringsdeskundige tips voor Gert en co? "Wees jezelf. Kijkers zijn niet dom. Mensen voelen wanneer iets in scène is gezet. Reality werkt alleen als je puur jezelf blijft. Al kan je nooit op voorhand inschatten wat de nagolven van zo'n reeks zijn."