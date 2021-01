Laakdal wil statiegeld tegen sluikstort

Ondanks alle inspanningen blijft zwerfvuil een probleem. Het opruimen kost de gemeenten ook veel geld. "In onze gemeente rapen ook verschillende vrijwilligers het zwerfvuil op", vertelt schepen Benny Smets (PROLaakdal). "Volgens hen gaat het van kwaad naar erger, op straat maar ook in bermen en grachten. Het gaat vooral om plastic flesjes, blikjes en de laatste tijd komen daar ook nog eens mondmaskers bij. Verschillende landen hebben intussen statiegeld ingevoerd of zijn dat van plan, met succes. Het gaat onder meer om Nederland, Denemarken en Duitsland." Laakdal was drie jaar geleden één van de eerste steden en gemeenten die zich aansloten bij de zogenoemde Statiegeldalliantie, die druk wil uitoefenen op de overheid. De gemeente vraagt nu nogmaals aan de Vlaamse regering om statiegeld in te voeren. Ze wil op die manier vermijden dat er allerlei verpakkingen van eten en drank op straat of in de natuur worden gegooid. "Het staat al in het regeerakkoord van de federale, Brusselse en Waalse regering", zegt Smets. "Intussen vragen we aan onze inwoners om herbruikbare verpakkingen te kopen".