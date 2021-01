Leuvense organisatie verdeelt bijna 600 gratis zakjes met maandverband

Bij meisjes in armoede kan bijna de helft geen producten kopen, die ze nodig hebben tijdens hun maandstonden. 'Menstruatie-armoede' heet dat. En daar wil de organisatie BruZelle Leuven graag iets aan doen. Rita Van Even: "De nood is zeer groot. Bij meisjes maar ook vrouwen en gezinnen die geen geld hebben om maandverband te kopen. Als je thuis met drie vrouwen woont, dan lopen die kosten snel op. Of zoals iemand me ooit zei: "Mevrouw, als je maar 10 euro per week hebt om rond te komen, dan is die anderhalve euro voor maandverband er te veel aan." Het probleem is dus echt groot in de stad."

En dus hebben de vrijwilligers van BruZelle Leuven de afgelopen twee maanden 575 zakjes verdeeld met maandverband. "De zakjes werden gratis uitgedeeld aan kwetsbare vrouwen via de buurtwerken van de stad Leuven, buurtwerk ‘t Lampeke, buurtwerk De Ruimtevaart, Poverello, De Wissel, De Wigwam, Buren zonder grenzen, Sociale kruidenier Het Perron."