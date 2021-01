Liveblog - Coronacijfers evolueren gunstig: aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens blijft dalen

Het aantal bloeddonaties in ons land (meer dan 243.500) is dit jaar met 5 procent gedaald ten opzichte van 2019. Dat is vooral te wijten aan de eerste coronagolf tussen april en mei. Toen stelden de ziekenhuizen veel reguliere zorg uit, waardoor de vraag naar bloed daalde. Dat blijkt uit cijfers van het Rode Kruis.

Het aantal plasmadonaties is dan weer met 22 procent gestegen, naar bijna 155.000. Daar zijn drie belangrijke redenen voor. "Ten eerste hebben verschillende bloeddonoren op onze vraag plasma gegeven vanwege de verminderde vraag naar bloed", zegt woordvoerder Nena Testelmans van Rode Kruis-Vlaanderen.

"Ten tweede hebben we een afspraak met de overheid om jaarlijks meer plasma in te zamelen. Plasma is immers voor verschillende medicijnen een belangrijke grondstof en de vraag naar die medicatie stijgt wereldwijd. Ten derde heeft de schommelende vraag in de ziekenhuizen minder impact op plasmadonaties, omdat we dat 3 jaar kunnen bewaren en bloed slechts 42 dagen."