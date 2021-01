LIVEBLOG - Politie: "Vier doden en 52 arrestaties" na bestorming van Capitool in Washington door Trump-aanhangers

Enkele uren nadat het Capitool bestormd werd, is de zitting om de verkiezingsuitslag te bekrachtigen hernomen. Verschillende Republikeinse leiders hebben al laten weten dat ze geen bezwaar meer zullen maken tegen de bekrachtiging van de overwinning van Joe Biden. Het verzet tegen de uitslag in Georgia, Arizona en Michigan is al gestaakt. Het bezwaar tegen de uitslag in Pennsylvania wordt wel gesteund, dus de zitting is opgeschort.

Vicepresident en voorzitter van de Senaat Mike Pence nam als eerste het woord. "Het was een donkere dag in het Capitool. Je hebt niet gewonnen, geweld wint nooit", richtte hij zich tot de betogers. "Laten we weer aan het werk gaan," besloot hij. Na zijn toespraak, werd Pence op applaus onthaald. Volgens zijn woordvoerder heeft Pence het Capitool nooit verlaten.

Ook de leider van de Republikeinse meerderheid in van de Senaat Mitch McConnell sprak het Congres toe. "De Verenigde Staten zullen niet geïntimideerd worden, we zullen niet toegeven aan wetteloosheid."