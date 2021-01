Minderhedenforum en Joint.Vlaanderen slaan handen in elkaar

Anderhalve maand geleden verkoos Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) de nieuwe organisatie Join.Vlaanderen boven het Minderhedenforum als nieuwe partner voor het Vlaamse integratiebeleid. Daar kwam snel veel kritiek op, verschillende partnerorganisaties van Join.Vlaanderen trokken zich terug of distancieerden zich en minister Somers werd opgeroepen om terug te komen op zijn beslissing. Hij zette de procedure on hold en riep de organisaties op om samen te werken.

Het Minderhedenforum stapte naar de Raad van State en kreeg gelijk: Somers had zijn beslissing niet voldoende gemotiveerd.

Somers herhaalde zijn oproep om samen te werken en na weken van overleg hebben de twee organisaties een engagementsverklaring ondertekend om tegen het einde van het jaar samen te smelten. In de verklaring maken ze afspraken over hun visie, werkwijze en doelstellingen en ze stellen ook een overgangscomité samen. De gezamenlijke verklaring wordt gezien als een startpunt, tegen het einde van het jaar moet de nieuwe participatieorganisatie een feit zijn.

Minister Somers reageert opgelucht. "Join.Vlaanderen en het Minderhedenforum zijn partners met hetzelfde doel. Met de nieuwe organisatie gaan we aan de slag voor een inclusief Vlaanderen met meer gelijke kansen en meer actief en gedeeld burgerschap."