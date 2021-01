Monsterboete van 1,6 miljoen euro voor kopstuk van bende mensensmokkelaars

De bende gebruikte een voormalig hotel in de Gentse haven om vluchtelingen onder te brengen. Ze smokkelden ruim 100 mensen vanuit Albanië via ons land naar het Verenigd Koninkrijk. De slachtoffers werden tijdens hun vlucht verstopt in auto’s en laadruimtes van vrachtwagens en betaalden daar hoge bedragen voor. Het was uiteindelijk via een infiltrant dat de politie de bende kon oprollen.

Voor elk slachtoffer moet de bendeleider 16.000 euro betalen, in totaal dus 1,6 miljoen euro. Hij moet ook 8 jaar naar de gevangenis. De andere bendeleden kregen celstraffen tot 5 jaar cel en hoge boetes. Ook de winsten die de mensensmokkelaars maakten, moeten ze terugbetalen.