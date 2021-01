Mysterie in Denderleeuw: doodskist uit 1978 blijkt na 42 jaar verdwenen uit graf, niet duidelijk wat er is gebeurd

Op het internet circuleren er intussen verschillende theorieën over de oorzaak van de verdwijning van de doodskist. Is ze gestolen? Ging er iets fout bij het betalen van de concessie? Is er een familiedrama aan de gang en ligt de persoon ergens anders begraven? Of is de kist verteerd en opgegaan in de grond? Radio 2 Oost-Vlaanderen belde met archeoloog Peter Van der Plaetsen om 1 theorie uit te spitten.

(beluister het gesprek hier of lees eronder verder)