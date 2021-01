Nieuw bos in Kwaremont moet 2 bestaande bossen met elkaar verbinden

Het nieuwe bos komt op landbouwgronden en zal 4 hectare groot worden, met in totaal 15.000 bomen. In de Vlaamse Ardennen zijn sinds de 18de eeuw heel wat bossen verdwenen. De bossen die er wel nog zijn, liggen verspreid over de hele streek. En daarom wil het Agentschap Natuur en Bos sommige van die bossen weer met elkaar verbinden, door op de plekken tussen de bestaande bossen, nieuwe bossen aan te planten. Met dit nieuwe bos erbij zal een groot bos ontstaan van in totaal 15 hectare. Enkel in zo’n groot bos kan je de dieren en planten op een natuurlijke manier in stand houden. Tegen eind februari moeten alle bomen in het nieuwe bos in Kluisbergen geplant zijn. Het zal wel nog jaren duren tot het bos helemaal volgroeid is.