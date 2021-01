Week afstandsonderwijs voor of na de krokusvakantie mogelijk in geval van slechtere coronacijfers

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) had vanmorgen een overleg met de onderwijspartners en virologen. "We hebben daar kennis genomen van enkele mogelijke maatregelen die de experten zouden willen voorstellen aan het Overlegcomité in het kader van een soort plan B, wanneer de situatie van de pandemie manifest zou verslechteren", aldus Ben Weyts.

Een van de mogelijke maatregelen is de krokusvakantie (15-21 februari) met een week te verlengen, als een soort "afkoelingsperiode" voor de pandemie. "Wij zijn daarvoor geen vragende partij", verduidelijkt minister Weyts. "Maar als dat nodig zou zijn door een verslechtering van de pandemie, dan is het voor ons essentieel dat we dat organiseren als een week afstandsonderwijs en dus geen extra vakantie."

Als er een week afstandsonderwijs voor of na de krokusvakantie zou moeten komen, dan wil Weyts dat dat ten laatste op 22 januari beslist wordt, om alles op tijd geregeld te krijgen.

Verder is ook duidelijk gemaakt dat alle meerdaagse schooluitstappen zoals zee-en bosklassen en Italiëreizen tot en met de paasvakantie verboden zijn.