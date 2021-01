Onderzoekers Universiteit Antwerpen laten schip onbemand varen met "vleermuizentechniek"

Een schip onbemand laten varen klinkt misschien als toekomstmuziek, maar bij de Universiteit van Antwerpen en Port of Antwerp wordt er hard aan gewerkt. Onderzoeker Jan Steckel van CoSys-Lab, een onderzoeksgroep van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de UA geeft wat meer uitleg: "We hebben speciale 3D-sonarsensoren ontwikkeld. Onze inspiratie was de vleermuis. Om zijn weg te vinden in het donker stuurt dat beestje geluidsgolven uit. Als die ergens tegen botsen maken ze een echo, waardoor de vleermuis weet dat er een voorwerp in de buurt is. Onze sonarsensor werkt op dezelfde manier", aldus Steckel.

Voor de binnenvaart in de haven van Antwerpen is dit goed nieuws, weet havenschepen Annick De Ridder. "42 procent van alle goederen in de Antwerpse haven is in 2019 aan- of afgevoerd met binnenschepen. De binnenvaart is dus heel belangrijk om onze stad en haven bereikbaar te houden. Door in te zetten op dit soort technologie, willen we het aandeel van de binnenvaart en de competiviteit ervan verder verhogen."