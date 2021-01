Uitleg over nieuwe vaccinatiestrategie en plan B en C op tafel van Overlegcomité: wat mogen we verwachten?

Dat plan B zou in werking moeten treden als de cijfers weer de slechte kant opgaan. Er zijn onder meer maatregelen in opgenomen omtrent het onderwijs. De voorbije dagen was daar al overleg over tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de onderwijskoepels en -vakbonden. Als de cijfers opnieuw zouden beginnen stijgen, bestaat de kans dat aan de krokusvakantie een week afstandsonderwijs wordt toegevoegd. De vakantie (die nu één week duurt) zou niet zozeer verlengd worden tot twee weken, maar voor of na de vakantie zouden alle leerlingen (dus ook in het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair) een week extra thuis gehouden worden en afstandsonderwijs moeten volgen.



Mocht de nieuwe virusvariant ook duidelijk in ons land rondgaan of mochten de cijfers weer dramatische vormen aannemen, dan zou een plan C in werking kunnen treden. Een allesomvattend plan met betrekking op de verschillende sectoren in ons land (economie, onderwijs, ... ). De bedoeling zou dan zijn om snel en krachtdadig op te treden om te voorkomen dat de nieuwe variant nog meer besmettingen veroorzaakt. Op die manier hopen de experten het tij nog te kunnen keren.

Over de concrete inhoud van dat plan C willen de experten nog geen details geven. Er zou wel sprake zijn van een nieuwe volledige lockdown. De scholen zouden ook voor bepaalde tijd volledig gesloten worden, waarbij iedereen asftandsonderwijs zou moeten volgen. Dus ook alle leerlingen van de lagere school en de eerste graad van het secundair.

Let wel: bovenstaande plannen zijn nog geen realiteit en zullen vandaag ook niet afgeklopt worden. Zoals gezegd doet ons land het voorlopig redelijk goed in vergelijking met het buitenland. Ze zijn enkel een advies voor als de situatie weer dreigt om te keren. De plannen zijn naar verluidt ook zeker nog niet helemaal rond. Maar zich voorbereiden, kan geen kwaad, klink het.