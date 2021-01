Padel wint aan populariteit, in 5 jaar tijd van 7 naar 123 clubs: “Oudste club ligt in Gentbrugge”

“Padel is een raketsport die gespeeld wordt op een terrein van 10 op 20 meter”, legt Bonnarens uit. “Rond het veld staan tralies of een glazen wand. Die wordt, net zoals bij squash, mee geïntegreerd in het spel.” Jana Bonnarens richtte in 2012 de eerste padelclub van ons land op. Het idee kwam van haar vader: “Hij bezocht regelmatig een studiegenoot in Spanje. Daar is de sport al zo’n 30 jaar bekend. Toen hij padel leerde kennen, wilde hij ook een club oprichten in Gent. We hebben intussen 9 terreinen: 8 dubbelterreinen en 1 enkelveld.”