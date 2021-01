Partnergeweld neemt toe door coronacrisis: “60 procent meer oproepen naar hulplijn 1712”

Wie te maken krijgt met familiaal geweld, kan terecht bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) voor advies, begeleiding en opvang. Vrouwenopvang is er onder andere in het Vluchthuis op een geheim adres in Vlaams-Brabant en het vrouwenopvangcentrum op gekend adres in Diest. “Via chat, mail en telefoon hebben we een stijging gezien van mensen die vragen wat er mogelijk is en hoe ze hulp kunnen krijgen. We hebben zeker ook een stijging gezien bij het aantal jongeren dat om hulp vraagt. Er zijn minder ontsnappingsmogelijkheden omdat er natuurlijk amper activiteiten zijn, en de spanningen kunnen dan oplopen”, aldus De Dobbeleer