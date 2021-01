Stad Tielt wil Poelberg nog aantrekkelijker maken voor publiek

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) wil werk maken van een betere verkeerscirculatie en bekijken of het parkeerterreintje niet kan worden uitgebreid. De binnenplaats wordt groener. "We trokken nu al kinderen aan, maar er was weinig voor de kleinere kinderen", zegt schepen van toerisme Hedwig Verdoodt (CD&V), "in het nieuw ontwerp is er meer aandacht voor kleuters en peuters. De boomgaard zullen we loskoppelen van de concessie. Die wordt dus van de stad en daarin willen we een hindernissenparcours onderbrengen. Je zal er dus kunnen klimmen. We kregen soms de kritiek van ouders dat de speelweide iets te ver lag van de rest. Ook daar wordt iets aan gedaan. De speelweide krijgt bijkomende banken om te picknicken en aan de rand komt er een troostplek voor bezinning."