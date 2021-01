Politie op zoek naar man die tachtiger neerslaat na ongeval

De politie van Haacht is nu op zoek naar de voorbijganger die de tachtiger een klap heeft gegeven. Paul Belmans van de lokale politie. “We proberen die man nu op te sporen, want nadat hij die slag heeft toegediend, is hij gevlucht. We gaan een onderzoek voeren in de buurt. En ook nagaan of er camera’s hangen in de omgeving, waar de man misschien op te zien is. We nemen dit zeer ernstig. Een slag toedienen aan een man van 80 jaar is onwaarschijnlijk en ongehoord."