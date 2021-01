Hoe hard beukt de zee op onze kust in? Testdijk in Raversijde brengt het de komende 7 jaar in kaart

In Raversijde bij Oostende wordt een testdijk gebouwd op het strand van 20 meter op 20 meter in gewapend beton. In de dijk zijn sensoren aangebracht die gegevens zullen verzamelen over de kracht waarmee de zee tijdens stormen op het land inbeukt in de komende zeven jaar. Tot nu toe werden zulke testen in ons land alleen maar in theorie of in laboratoria uitgevoerd, dat het nu ook op het strand gebeurt is uniek.