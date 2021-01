Niet langer Amazon-baas Jeff Bezos, maar Tesla-topman Elon Musk is rijkste mens ter wereld

Nog geen jaar geleden kwam Elon Musk niet eens in de top 15 van rijkste mensen voor, maar de voorbije 12 maanden is zijn vermogen met liefst 150 miljard dollar gestegen dankzij zijn aandelen in Tesla die het de voorbije tijd bijzonder goed deden. Bloomberg spreekt van mogelijk de "snelste vermogenscreatie in de geschiedenis".

Bezos is dus onttroond, hij voerde sinds oktober 2017 het lijstje aan van rijkste mens ter wereld. Volgens persagentschap Bloomberg zou Bezos nog steeds met voorsprong de rijkste persoon zijn, ware het niet dat zijn scheiding hem miljarden heeft gekost en dat hij ook vrij gul is tegenover goede doelen.

Elon Musk reageert nogal gelaten op zijn nieuwe status. Op Twitter klonk het: "Hoe vreemd. Wel, terug aan het werk..."