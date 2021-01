Hoe tijdloos is David Bowie, 5 jaar na zijn dood? "De eeuwige vernieuwer is nu actueler dan ooit"

Een mentor, dat is Bowie voor Goddaer geweest sinds hun eerste ontmoeting in 2001, vlak voor de release van zijn succesplaat “Birthmarks”. “David heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn leven, door me altijd aan te moedigen om mijn eigen weg te gaan, om me te durven ontwikkelen. Hij nam een zeker gewicht van mijn schouders. Het blijft gek hoe we op zijn initiatief met elkaar in contact zijn gekomen", vindt Goddaer. "Na onze eerste ontmoeting in Oostende was ik enorm onder de indruk: Bowie was goed geïnformeerd over welke muziek ik maakte, en enorm geïnteresseerd in hoe ik werkte. Het theatrale aspect, dat verbond ons.”