Hoe de sociale media een rol speelden bij bestorming van het Capitool: "Triest hoogtepunt van 4 jaar nepnieuws" 

Intussen leven we steeds meer in een wereld waarin verschillende groepen in een eigen wereld, met een eigen waarheid, kunnen vertoeven, vooral dankzij de sociale media. Die beloofden ons dichter bij elkaar te brengen en meer dan ooit in contact te brengen met de meest uiteenlopende informatie, maar het tegendeel is waar gebleken.

"Vandaag zie je dat de sociale media hebben bijgedragen tot wat de rabbit hole wordt genoemd, de konijnenpijp of ook wel de fabeltjesfuik", zegt Tim Verheyden. "Als je een groep of een mening volgt, dan zie je daarna vaak steeds meer van hetzelfde opduiken, en het is moeilijk om dat patroon te doorbreken. Als je gelooft in bepaalde leugens, krijg je almaar meer van dat soort berichten te zien, en wordt het moeilijk om te onderscheiden wat echt is en wat niet."

