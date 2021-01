Schutterstoren in Zelzate wordt gesloopt: een vertrouwd dorpsgezicht verdwijnt na bijna 100 jaar

Willy Van Dixhoorn (69), kleinzoon van Edward Goossens, is naar eigen zeggen met pijl en boog geboren in de toren. Hij is ook twee jaar op rij de plaatselijke schutterskoning geweest. Als jonge gast verdiende hij een aardige zakcent in het café van zijn moeder. Eén van zijn taakjes als kleine jongen was de pijlen die langs de binnenkant in het kippengaas vast geraakten, weer los te maken. Maar hij heeft die binnenkant nog beter leren kennen toen hij die als twintiger in een laag witte verf moest steken.