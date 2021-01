Supermarkt Carrefour Groenplaats Antwerpen gaat winkel beter ventileren na klacht van ongeruste klant

Supermarktketen Carrefour gaat haar ondergrondse vestiging op de Groenplaats in Antwerpen beter ventileren. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. De bal ging aan het rollen nadat een ongeruste klant zelf enkele keren de luchtkwaliteit had gemeten in de winkel. Carrefour heeft beloofd om ook de luchtkwaliteit in andere winkels te controleren.