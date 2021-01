Tarieven voor sommige brandweerinterventies fors duurder in 18 gemeenten van zone Rivierenland

Voor storm- of waterschade betaal je nu in de brandweerzone Rivierenland de helft meer: 150 euro in plaats van 100 euro. Behalve als het KMI code oranje of rood had afgekondigd. Als een inbraakalarm voor niets afgaat door een technisch defect of je zit vast in een lift, dan betaal je voortaan ook de helft meer. Ook het verdelgen van wespennesten is duurder geworden. "Dat komt omdat we jarenlang niets hebben aangepast", vertelt Larissa Gommers van de brandweerzone Rivierenland. "Onze brandweerzone is in 2015 opgericht en sindsdien zijn onze tarieven niet veranderd. We hebben de prijzen nu bijgesteld. Ze benaderen iets meer de kosten die we maken bij deze interventies. Ze dekken de kosten uiteraard niet volledig, het blijft maar een klein aandeel." De meeste interventies van de brandweer zijn natuurlijk gratis: branden blussen, een drenkeling uit het water halen of iemand bij een ongeval uit zijn voertuig bevrijden bijvoorbeeld.



De brandweerzone Rivierenland strekt zich uit van Klein-Brabant, over Willebroek, Lier en Mechelen tot in Heist-op-den-Berg.