Tegen maart moeten in Limburg acht vaccinatiecentra kunnen opstarten

Genk maakt deel uit van de eerstelijnszone Kemp en Duin, een gebied van Genk tot Bree. Burgemeester Wim Dries: "Wij denken zeker aan de Limburghal als vaccinatiecentrum in Genk. En mogelijk kan dat centrum ook voor een aantal andere gemeenten in de zone gebruikt worden. Maar misschien is het voor sommige inwoners van die zone toch ver om naar Genk te komen. Daarom denken we ook aan een tweede locatie, in Oudsbergen of in Bree, om het allemaal wat makkelijker te laten verlopen."