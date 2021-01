Toekomst van stamcafé van René Magritte, Louis Paul Boon en Hugo Claus in Brussel opnieuw onzeker

Goudblommeke in Papier hoopt op eigen krachten en met hulp van sympathisanten er bovenop te komen. "Op extra steun van de overheid rekenen we niet. We gaan er niet vanuit dat bijvoorbeeld de stad voor ons een uitzondering zal maken. Op eigen initiatief hebben we een collecte gehouden, ook bij onze coöperanten, dat heeft 15.000 euro opgeleverd. Zo kunnen we weer even verder in de hoop dat we over enkele maanden opnieuw de deuren kunnen openen", zegt Paul Merckx. "En dan maar hopen dat onze klanten terugkomen."