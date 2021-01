Ex-topman studio 100 veroordeeld voor miljoenenfraude: bijna 5,5 miljoen euro op eigen rekening

Daaruit bleek dat een ex-financieel directeur al jarenlang onterecht bedragen om zijn eigen rekening liet storten. Via verschillende malafide vennootschappen van een kennis werden fictieve facturen overgemaakt aan Studio 100. Het gesjoemel startte al in 2005 en duurde tot april 2016. Studio 100 werd in die periode bijna 5,5 miljoen euro afhandig gemaakt. De man werd op staande voet ontslagen.