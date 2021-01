Verdachten opgepakt voor plofkraken op postkantoren in Zaventem en Dilbeek

De eerste plofkraak vond plaats op 14 januari 2020 in Zaventem. De dieven gingen toen mogelijk aan de haal met 350.000 euro. Een paar weken later, op 6 februari was het Bpost-kantoor van Dilbeek aan de beurt.

In het onderzoek bleek al snel dat de beide plofkraken aan dezelfde verdachten gelinkt kon worden. Het is nu dankzij DNA-onderzoek op achtergelaten sporen en voorwerpen dat de onderzoekers twee verdachten hebben kunnen opsporen. Op vraag van de aangestelde onderzoeksrechter werden beide personen geseind op grond van een Europees aanhoudingsbevel. Ze werden ondertussen allebei opgepakt in Nederland en de uitleveringsprocedure werd in gang gezet.