100 mensen demonstreren tegen coronamaatregelen op de Grote Markt in Sint-Niklaas

De manifestatie was toegestaan mits iedereen voldoende afstand zou bewaren, een mondmasker zou dragen en de groep zich niet zou verplaatsen. Dat gebeurde ook, op één iemand na die geen mondmasker wou dragen en weigerde zicht te identificeren. Hij werd opgepakt.



Volgens organisator Maxime Ceragioli uit Sint-Niklaas hebben de huidige maatregelen heel wat drama’s veroorzaakt: zelfdodingen en huiselijk geweld. “We willen in de eerste plaats onze solidariteit uitdrukken voor alle slachtoffers van de coronamaatregelen. Door de verplichte sluiting zien mensen hun levenswerk kapot gaan.”



Dat de manifestatie in Sint-Niklaas plaats vond is volgens de organisatie toeval. Het was al de vijfde keer dat de groep post vatte op de Grote Markt. De groep hoopt ook elders in Vlaanderen mensen op de been te brengen tegen de coronamaatregelen.