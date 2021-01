Meer dan de helft van de bewoners van de woonzorgcentra in Vlaanderen volgende week gevaccineerd

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de voorbije dagen een eerste planning opgesteld voor de vaccinatie van de bewoners van woonzorgcentra in Vlaanderen. Tegen het einde van volgende week zouden zo'n 45.000 bewoners in 400 woonzorgcentra gevaccineerd moeten zijn. De weken daarop volgen de andere 400 woonzorgcentra zodat tegen eind januari alle bewoners in Vlaanderen een eerste dosis van het vaccin gekregen hebben. Uitzonderingen zijn er voor woonzorgcentra waar er een corona-uitbraak is of als ze het op eigen vraag willen uitstellen naar februari. In totaal gaat het over zo'n 85.000 kwetsbare mensen. Vanaf eind januari starten de vaccinatiemomenten voor de tweede dosis.