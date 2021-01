Volvo Car Gent gaat nieuwe elektrische wagen bouwen: “Dit najaar rolt de eerste van de band”

Volvo Car Gent is met deze nieuwe elektrische wagen niet aan haar proefstuk toe. Vorig jaar hebben ze voor het eerst een elektrisch model geproduceerd. “Onze fabriek is dus grotendeels al aangepast aan elektrische wagens”, zegt Blomme. “Maar dit is een nieuw model, dus zowel in de lasfabriek, als in de spuitfabriek, als in de assemblagefabriek moeten er dus bepaalde veranderingen gebeuren. De voorbereidingen zijn al gestart.”