VTI in Ieper annuleert nu al traditionele Italiëreis: "Het is moeilijk om onze leerlingen zo vroeg te moeten teleurstellen"

Door de coronacrisis hebben de leerlingen van het VTI in Ieper de broodnodige wijn- en koekjesverkoop niet kunnen opstarten. "Zonder dat geld is er geen Italiëreis mogelijk. We hebben daarom de beslissing genomen om de traditionele reis voor de vijfde- en zesdejaars te annuleren", klinkt het bij directeur Roets. "Er is voor de komende maanden ook nog geen perspectief meegedeeld vanuit de overheid. Op die manier is het voor ons onmogelijk om zo'n grote reis te organiseren."