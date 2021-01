Woonzorgcentrum Sint-Barbara in Herselt krijgt vandaag eerste vaccins in de Kempen

Voor de bewoonster die als eerste een prikje krijgt, Mathil Biesemans, is het meteen ook een verjaardagscadeau. Ze wordt morgen 100 jaar. Het woonzorgcentrum in Herselt komt vroeger dan verwacht aan de beurt. "Dat is een opluchting", vertelt de directeur zorg Renilde Verhoeven. "Normaal zouden we volgende week beginnen met vaccineren. Toen we de vraag kregen van de overheid of we vroeger aan bod wilden komen, hebben we daar meteen positief op geantwoord. We hebben er namelijk zo naar uitgekeken. Het is heel belangrijk voor onze bewoners en onze medewerkers dat we zo vlug mogelijk gevaccineerd zijn. Zo hebben we weer hoop op een meer normaal leven in ons woonzorgcentrum. Het waren zeer zware en vaak droevige maanden voor iedereen, ook voor de familie. Dat weegt enorm bij iedereen. Mathil is alvast zeer verheugd om als eerste de prik te krijgen."



Bijna alle bewoners in Sint-Barbara in Herselt zijn bereid om zich te laten vaccineren. Er zijn maar een paar mensen die het niet doen om medische of ideologische redenen.