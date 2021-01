Woonzorgcentrum uit Veurne is dringend op zoek naar zorgpersoneel: "40 medewerkers zijn besmet bij ons"

Alle besmette bewoners zijn nu ondergebracht in één vleugel van het woonzorgcentrum. De mensen die geen corona hebben, verblijven in de andere. Doordat er zoveel medewerkers besmet zijn, doet het woonzorgcentrum een dringende oproep naar personen met een achtergrond in de zorg om het team in de coronavrije afdeling te komen versterken.

“De medewerkers plooien zich dubbel om tegen dit kwade beest te vechten", zegt schepen van Welzijn, Guido Hoste (CD&V). "Ze zetten alles op alles om de bewoners bij te staan, hen te verzorgen en er te zijn voor hen. Ze verzetten hier berenwerk.”

Wil je Ter Linden ondersteunen? Laat dit zeker weten via delphine.lemahieu@veurne.be of 058 33 23 30.