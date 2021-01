Zeels aanlegger padelterreinen kan vraag amper volgen

"Wij hebben het eerste padelterrein aangelegd van de oudste padelclub in Vlaanderen in Gentbrugge", lacht Paul Herwege van Red Sport Padel trots. "Dat was 9 jaar geleden en sindsdien zien we de vraag naar padelterreinen elk jaar verdubbelen." Na Gentbrugge kwam er een terrein bij in Wachtebeke, dan een in Brugge en intussen werkt het bedrijf voor heel Belgë en Luxemburg en zijn er samenwerkingen met het buitenland, onder meer met Zweden.

Vorig jaar legde het bedrijf 75 terreinen aan. Nu is het orderboekje gevuld met 100 terreinen die nog voor het bouwverlof in de zomervakantie moeten klaar zijn. Het bedrijf heeft 8 arbeiders en 4 bedienden. "We hebben een team om trots op te zijn." Paul Herwege heeft het bedrijf in de loop der jaren zodanig georganiseerd dat ze elke dag een terrein kunnen aanleggen.