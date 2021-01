Afvalproblematiek sociale appartementen Asse nog niet van de baan: "We ruimen het niet meer op"

"Net na de kerstvakantie hebben we inderdaad een melding gekregen van vuil dat zich opstapelde, en we hebben dat opgeruimd", zegt Leen Deraedt van Providentia. "Omdat de firma die daarvoor aangesteld was niet zo snel kon reageren, hebben onze techniekers dat voor de zoveelste keer gedaan." Dat de kosten daarvoor doorgerekend worden aan de bewoners klopt niet: "Wij mogen juridisch gezien die kosten niet doorrekenen aan de bewoners", zegt Deraedt. "En het is Providentia die dat altijd opruimt. Het zou kunnen dat de gemeente af en toe eens langskomt, maar wij ruimen het op wanneer we er melding van krijgen."

De Raedt zegt verder dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is die moet genomen worden. "Een gemeente, een communale of een OCMW heeft hier ook een rol in te spelen. We zijn een huisvestingsmaatschappij, aan begeleiding doen wij niet, wel aan basis begeleidingstaken als huisvesting en ondersteuning, en wij informeren ook."