Amsterdam wil drugstoeristen uit het buitenland uit coffeeshops weren

Cannabis blowen in een coffeeshop in Amsterdam: voor buitenlanders is het over afzienbare tijd mogelijk verboden. Dat is tenminste wat burgemeester Femke Halsema aan haar gemeenteraad voorstelt. "De afgelopen jaren stellen we vast dat de vraag naar cannabis in Amsterdam sterk is gestegen", legt ze aan de openbare omroep NOS uit. "Dat is vooral toe te schrijven aan toeristen uit het buitenland."