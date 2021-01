Argenta verandert van strategie: duizenden klanten krijgen onverwacht een betalend bankpakket

Vanaf 1 februari is bankieren bij Argenta niet meer voor iedereen gratis. De bank werkt vanaf dan met drie vaste klantenpakketten. Er is het gratis green pakket en dan zijn er ook twee betalende pakketten: silver en gold.

Green is gratis, silver en gold zijn betalend

Het green pakket voorziet een basispakket aan bankdiensten. Maar je moet betalen voor overschrijvingen en cashopnames aan het loket. Ook het gebruik van de kredietkaart is beperkt. Er is een standaardlimiet tot 1.250 euro per maand. De betalende silver en gold pakketten bevatten meer mogelijkheden. Er is een hogere limiet voor kredietkaarten en je krijgt ook bijstandsverzekeringen voor online veiligheid en online aankopen.

Met het nieuwe pakkettenaanbod wil Argenta inspelen op de snelle evolutie in de bankwereld. Dat vertelt commercieel directeur Inge Ampe. "We willen onze klanten nieuwe diensten aanbieden, maar niet elke klant heeft daar nood aan. Daarom maken we een onderscheid tussen een gratis pakket en twee betalende pakketten."

Klanten mogen niet op voorhand kiezen

De nieuwe aanpak van Argenta lokt heel wat reactie uit. De bank beslist namelijk zelf op voorhand welk pakket elke klant krijgt.

Heel wat klanten krijgen op deze manier ongevraagd een betalend pakket. Karl De Groodt klaagt erover bij De Inspecteur. "Ik vind het best oké dat de bank voor een nieuwe aanpak kiest. Maar waarom mag ik op voorhand niet zelf een keuze maken? Ik heb onlangs ontdekt dat ik het silver pakket heb gekregen. Dat kost me ongeveer 42 euro per jaar. Maar ik heb dat helemaal niet nodig. Green past veel beter bij mijn profiel."

Karl is er dus niet over te spreken dat de bank op voorhand in zijn plaats een keuze maakt. Bovendien krijgt hij de indruk dat de bank wil verhinderen dat klanten overstappen naar het gratis pakket. "Ik heb mijn kantoorhouder gecontacteerd dat ik naar dat green pakket wil overstappen. Dat kan wel, maar ik moest er een aantal keer voor over en weer mailen. Ik kon dat niet zelf online kiezen."

81% krijgt het gratis pakket aangeboden

Argenta nuanceert de manier van werken. Commercieel directeur Inge Ampe stelt dat de klant wel degelijk een keuze kan maken. "We hebben ervoor gekozen om elke klant een voorstel te doen dat bij zijn of haar profiel past. Als je het daarmee eens bent, dan moet je niks doen. Als je het niet eens bent, dan kan je van pakket veranderen."

De bank benadrukt ook dat de overgrote meerderheid van de klanten een voorstel heeft gekregen om in te stappen in het niet-betalende green pakket. "81% van onze klanten kiest uitdrukkelijk voor het gratis pakket."

Het feit dat niet elke klant het voorstel krijgt dat het best bij hem of haar past, heeft volgens Ampe vooral te maken met limieten die nu vastgelegd zijn. "Sommige mensen hebben een kredietkaart met een limiet van 2500 euro. Die mensen krijgen automatisch een voorstel om in te stappen in het silver pakket. Maar als dat niet goed bij je past, dan kan je probleemloos veranderen."

Overstappen is gemakkelijk

Sommige klanten geven aan dat het moeilijk is om van profiel te veranderen. Je moet een afspraak maken in een kantoor als je van silver naar green wil overstappen. Dat heeft volgens Ampe alles te maken met de werking van de bank. "Argenta draait vooral rond de inzet en de input van zelfstandige kantoorhouders. Wij verwijzen bij twijfel door naar onze kantoorhouders. Maar het betekent niet dat je de wijziging in het kantoor zelf moet laten uitvoeren. Je kan ook veranderen per e-mail of per telefoon."

Wat met online veiligheid in het basispakket?

Sommige klanten zijn ongerust dat het green pakket dan wel gratis is maar dat je dan ook inboet op online bescherming. An Van Acker maakt er zich zorgen over. "Ik heb gelezen dat het green pakket geen bijkomende verzekeringen bevat. Betekent het dan dat de bank me nooit zal bijstaan als ik het slachtoffer word van phishing of een andere vorm van online fraude?"

Ampe stelt wat dat betreft meteen gerust. "Klanten die het green pakket hebben, mogen op hun twee oren slapen. We gaan voor elke klant op dezelfde manier om met fraudegevallen. Of je nu een gratis rekening hebt of een betalende, dat maakt geen verschil. Als we kijken naar de bijkomende verzekeringen voor het silver en gold pakket, dan zijn dat verzekeringen die je beschermen bij online aankopen van goederen die niet geleverd worden of juridische bijstand in het geval van problemen. Die verzekeringen staan los van de phishing problematiek."

Ampe benadrukt dat slachtoffers van phishing praktijken dat zo snel mogelijk moeten melden. "Dat kan vb. via de mailbox phishing maar ook door contact op te nemen met je kantoor zodat we zo snel mogelijk kunnen starten met de recuperatie van de gelden. Hoe sneller de klant de melding doet, hoe groter de kans op recuperatie. Doe zeker ook aangifte bij de politie en laat een proces verbaal opstellen. Op basis van het PV bekijkt de bank geval per geval of je als klant in aanmerking komt voor terugbetaling."