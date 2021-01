Biostatisticus Geert Molenberghs: "Duizenden reizigers keerden besmet terug naar ons land"

Zo'n tweeduizend tot vijfduizend reizigers testten bij aankomst in ons land positief op het coronavirus, nadat ze uit het buitenland terugkeerden. Dat is toch de schatting van biostatisticus Molenberghs. "Dit gaat om de mensen die getest zijn bij aankomst op de luchthaven of in het treinstation, maar die procedure staat pas op punt sinds het einde van de kerstvakantie. Vandaar is maar 11 procent van terugkerende reizigers op die manier getest. Andere reizigers kunnen er nog steeds voor kiezen om zich te laten testen bij de huisarts. Vanaf deze week zullen er ook meer mensen kunnen getest worden op de luchthaven of in treinstations."



De meeste besmettingen werden aan het einde van de kerstvakantie vastgesteld bij reizigers uit Midden- en Oost-Europa. Dat is volgens de biostatisticus niet helemaal verwonderlijk. "Er zijn heel wat mensen uit die regio die bij ons werken en traditioneel tijdens de kerstvakantie hun familie bezoeken. In die landen liggen de coronacijfers wel een pak hoger dan bij ons. Dat geldt eigenlijk voor bijna elk ander land in Europa. De reizigers nemen daar deel aan het familiale leven. Dus dan verbaast het niet dat sommigen van daar het virus mee naar hier brengen."