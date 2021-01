Brandweermannen van Poperinge brouwen bier voor Duitse collega’s: "Als teken van vriendschap en omdat ons bier lekkerder is"

De Obergrenzebacher werd een typisch Duits bier, maar met Poperingse invloeden. “We hielden rekening met hun voorkeuren en gewoontes. Het alcoholpercentage is 5,3 procent, dat is lager dan bij ons. En het bier is gebrouwen op basis van tarwemout in plaats van gerstemout, een primeur voor lokale biobrouwerij De Plukker", zegt de sergeant.

"Hopelijk kunnen we dit jaar eindelijk samen klinken op onze vriendschap en gezondheid", klinkt het. "Normaal zien we elkaar een keer per jaar in Poperinge of Obergrenzebach, aangevuld met meer persoonlijke bezoeken naar aanleiding van huwelijksfeesten, geboortes en begrafenissen."