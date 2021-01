"Coronawerkloosheid" geeft koetspaarden in Brussel slappe spieren 

"Nu staan ze op een weide en eten ze de hele dag gras of hooi. Ze zijn het wel gewoon om in januari even te stoppen. Ze schrikken zeker niet van trams of bussen. Mijn paarden zijn al jaren dezelfde, het zijn echt prachtige gespierde atletische paarden. Ze rijden maximum 2 tot 3 dagen per week uit, dan is het aan de andere paarden. We doen dat helemaal coronaveilig. Maar we wachten op de vraag van de stad Brussel."

"Stel dat we mogen uitrijden, dan is het nog wachten op toeristen. Die zijn er nauwelijks of niet. Het zou wel fijn zijn als Brusselaars en Vlaamsbranders zelf en bij uitbreiding alle Vlamingen, meer naar Brussel komen en eens een ritje maken op onze koetsen door het prachtige historische Brussel. We kijken er naar uit en dan staan we weer zeven dagen op zeven paraat", belooft koetsier Thibaut.