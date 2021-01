Burgemeester van Wingene geeft na 31 jaar zijn sjerp door

De eerste 6 jaar waren woelig voor Verkest. In de gemeenteraad had hij geen meerderheid en bovendien was er eind jaren '80 ook de varkenspest. En dat in dé varkensgemeente van de provincie West-Vlaanderen. Door zijn aanpak tijdens die varkenspest heeft hij de harten van de landbouwers in zijn gemeente gewonnen. Het leverde hem een herverkiezing op in 1994.

Burgemeester Verkest bouwde Wingene uit van een boerengat tot een moderne plattelandsgemeente. In 1996 werd hem naar zijn realisaties gevraagd. "Ik verwijs naar de dorpskernvernieuwing", zei hij toen. "Er is ook het nieuwe culturele centrum in Zwevezele en het totaal gerenoveerde Kasteelpark. We hebben ook bijzonder veel aandacht besteed aan de kmo's in onze gemeente."